ERAKORDNE ⟩ MängudeÖÖ toob Ülemiste keskusesse hulgaliselt Eesti mänge

MängudeÖÖ peakorraldaja Andri Allase sõnul on selle aasta üheks olulisemaks tõmbenumbriks Eesti mängude ala, millesarnast pole kunagi varem nähtud. «Asjaolu, et laupäevasel MängudeÖÖl saab näha ja ise proovida niivõrd palju Eesti videomänge, teeb mind väga rõõmsaks,» sõnas Allas. «Meie väike, aga tubli mängutööstus on viimaste aastate jooksul niivõrd palju suuri samme astunud ning maailmakaardil aina rohkem kanda kinnitanud.» Üritusele jõuab kahekohaline arv kodumaiseid teoseid ning peakorraldaja sõnul on nende seas ka tulevane rahvusvaheline hitt.

Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits ütles, et e-sport kogub vaieldamatult järjest enam populaarsust ja mängutööstuse mõju on märgatavalt kasvanud. «E-sport on 21. sajandi sport, mis on kaasahaarav igas vanuses inimestele. MängudeÖÖ on suurepärane koht, kus osavamad saavad omavahel mõõtu võtta, huvilised põneva mängumaailmaga lähemalt tutvust teha ning asjaarmastajad endale uued lemmikud leida.»

Sarnaselt eelmiste aastatega saavad soovijad üksteisega mõõtu võtta erinevatel võistlustel nii jalgpallimängus «FIFA 22» kui ka virtuaalses kaklusmängus «MultiVersus», mida iseloomustavad tuntud tegelased ja pööraseks kujunevad matšid. Peakorraldaja Allas toob veel välja võimaluse näha videomänge teistsuguse nurga alt. «Nimelt tulevad MängudeÖÖle mitmed eestlased, kes oskavad videomänge rekordilise kiirusega läbi teha ning nii mitmedki on omal alal vaieldamatud maailma tipud,» rääkis ta. Lisaks toimub suur «Dungeons & Dragonsi» lavamäng ning populaarse veebikoomiksi «Arcade Rage» eestvedaja räägib, kuidas sünnivad maailma vallutavad naljapildid.