VEEBIPOE ÄMBER ⟩ Sibulasaaga sai lõpu: proua ajas nädal aega taga puudu olevaid tulbisibulaid

«Nädal aega käis see polka,» nentis Eljo, kes kahtlustas, et sai Bauhausist ostetud lillesibulatega petta. Kuigi tänaseks on probleem lahenenud, jagas ta seda lugu eesmärgiga kõiki hoiatada. «Ma ei mõtle üldse enda peale, vaid pigem ikka teiste peale.»

Ehkki naine oli väidetavalt poe sõnul ainus, kes sai oodatust vähem lillesibulaid, arvab Eljo, et petta saanuid on veel. «Kampaania oli üleval ja teised ka ostsid. Ma ei saanud olla ainus.»

Nimelt on poe veebilehel ahvatlev kampaania: «Ostes 4, maksad 3 eest!». Nii telliski Eljo 9. septembril neli pakki tulbisibulaid. «Ja siis jäin oma tellimust ootama.» Nädal hiljem saabunud pakki avades sai ta aga halva üllatuse osaliseks.

Bauhausi lillesibula kampaania Foto: Kuvatõmmis veebilehelt

«Vaatasin, et mis jama see on – seal oli 80 tükki vähem!» Nimelt oli Eljo tellinud neli 50 tulbisibulaga pakki, ent igas pakis oli vaid 30 sibulat. «Ma arvestasin 200 sibulaga, aga sain ainult 120,» on naine siiani nördinud.

Kohe võttis proua ühendust Bauhausiga. «Hakkas kohe suhtlema, rääkisin teenindajaga ja palusin ka juhatajat.» Pood olevat Eljole öelnud, et neil ei olegi pakke, kus on 50 lillesibulat, vaid müügil on on ainult 30sed pakid. «Hiljem oli veebilehel muudetud, et täna enam 50seid ei olegi üldse müügil.»