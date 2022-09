VIIS MEEST SÕELAL ⟩ Majandusekspert Raivo Vare: kellest võiks saada Putini järeltulija

Ekspert selgitabki taustaks, et levima hakanud info kohaselt ei ole Venemaa eliit enam Putiniga rahul. «Arvatakse, et Ukrainat rünnates tegi Putin vea ning pärast Harkivi all aset leidnud läbikukkumist on see arvamus võimendunud,» ütleb Vare. «Asi on selles, et Putinil on Venemaa eliidi hulgas olnud selline traditsiooniline imidž, et ta on edukas, või õigemini õnneliku käega, et tal veab... Et kui on mingi jama majas või ta ise on midagi korraldanud, siis ta rabeleb sellest välja ja saab sellest ka võitu,» kirjeldab Vare Venemaal levinud arusaama.