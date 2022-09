VÄIKEETTEVÕTJAD RASKUSTES ⟩ Armastatud pubi sulgeb ajutiselt uksed: valgus tunneli lõpus kustus pärast elektriarve saamist

«Kallid toetajad ja muidu sööjad! Kahjuks peame teatama pubi sulgemisest, arvestades olukorda, kus riik on pannud väikeettevõtjad selles karmis elektrihinnapoliitikas sulgema enda ärisid,» seisab kohalikke kurvastavas teates, millest selgub, et Põlvamaal Ahjas asuv Ah-Ja pubi on sunnitud uksed ajutiselt sulgema.