Walesi printsi tiitli on saanud 23 meest, kellest ühel on sellel positsioonil pikim staaž

Williami nimetamine Walesi printsiks on tähelepanuväärne, kuna selle tiitli ja kuninga positsiooni vahel on ajalooline seos. Osana traditsioonist, mis ulatub enam kui seitsme sajandi taha, on Walesi printsi tiitel reserveeritud kuninga või kuninganna lapsele, kes asub monarhi surma korral troonile, kirjutab ancient-origins.net.