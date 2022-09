Need 3 sodiaagimärki on kõige karismaatilisemad

Karismaatilised inimesed on need, kes suudavad vaid oma kohaloluga kõik pilgud iseendale tõmmata, suurema vaevata teiste poolehoiu võita ning usalduse välja teenida. Neis on olemas see salapärane koostisosa x, mis teeb nad seletamatult vastupandamatuks ja huviäratavaks.