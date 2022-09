Mässumeelsest printsist pereisaks: Harry nooruspõlve jäävad ööd Las Vegases, metsikud peod ja ulakad suudlused

Traagiliselt hukkunud printsess Diana noorim poeg Harry tähistab täna, 15. septembril enda 38. sünnipäeva. Tänavu on tema sünnipäeva kohal tumedad pilved, kuna nädal tagasi suri prints Harry vanaema, kuninganna Elizabeth II. Hetkel viibib Harry koos oma abikaasa Meghan Markle'iga Inglismaal. Nende kaks last, poeg Archie ja tütar Lilibet, on aga Ameerikas, kuhu Harry oma kaasaga pärast kuninglikust elust loobumist kolis.