KUNINGAGA KOOS ⟩ Eestlannad jagavad muljeid kohtumisest tulevase Charles III-ga

Oljana Kallson oli toona Miina Härma gümnaasiumi õpilane, kui Walesi prints Charles, tänane kuningas Charles III 6. novembril 2001 Tartut külastas. «Koolipere oli väga õhinas. Kõik olid põnevil, et mis tal seljas on ja milline ta välja näeb? Tollal ma ei saanud lõpuni aru, kui suur asi see on. Kui käisin hiljem Inglismaal ja suhtlesin kohalikega, siis selgus, et päris vähesed on kuningliku pere liikmeid näinud, rääkimata vestlusest. Nad tõrkusid seda uskumast, et ma olen Charlesi nii lähedalt näinud. Ka Vanemuises töötavad briti tantsijad, kes nägid pilti Postimehes, ei uskunud, et ma olen päriselt Charlesiga kohtunud,» räägib Oljana.