Vandenõuteoreetikud arvavad, et kuninganna Elizabeth II ei ole kirstus

Nii maailma liidrid kui tavakodanikud avaldasid kuninglikule perekonnale netisõnumites kaastunnet, kuid samas hakkasid levima vandenõuteooriad. Neist kõige populaarsem on, et kuninganna surnukeha ei ole kirstus, mis on nüüdseks Šotimaalt Londonisse jõudnud. Ta sark viidi 14. septembril Buckinghami paleest Westminsteri paleesse, kus kuninganna on mitu päeva, et avalikkus saaks hüvasti jätta ja austust avaldada, kirjutab newsweek.com.