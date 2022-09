KLÕPSUD ⟩ Aasta seksikaim naine Grete Paia näitas vilksamisi oma salapärast peikat

«London bby,» kirjutas Grete oma Instagrami-loos, viidates kallikesega veedetud ajale Inglismaa pealinnas. Fotol on Grete embuses meesterahvas, kes varjab oma nägu.

Pole üllatav, et lauljatar ühismeedias oma kallima nägu ei näita. Grete püüab enda sõnul töö- ja eraelu lahus hoida ega soovi isiklikust elus pajatada, ent on varemgi sotsiaalmeedias enda salapärasest kaaslasest pilte jaganud. Näiteks 2019. aasta viimasel päeval postitas laulja romantilise klõpsu, kus kallima nägu kattis pilt tiigrist.

Kuna 2019. aastal videooperaator Alari Teedest lahku läinud Grete on ühismeedias paaril korral kallima olemasolule viidanud, kuid tema identiteeti saladuses hoidnud, pole kindel, kas tegu on sama kaaslasega.

Vahepeal spekuleeriti, et lauljatari väljavalitu on muusikaga tegelev Edward Otsa, ent see kinnitust ei leidnud.