1700 EUROT PÄEV ⟩ Haruldast vähivormi põdev dirigent Janne Fridolin: kolm kuud kestnud ravi on hoidnud haiguse kontrolli all

Vähiravifond «Kingitud elu» jagab oma Facebooki lehel, et tuntud ja armastatud koorijuht, muusikapedagoog Janne Fridolin (46) saab fondi toel alates kevadest ülikallist ravimit, mis pärsib silma sarvkesta haruldase ja agressiivse metastaatilise melanoomi arengut.

«On põhjust olla südamest tänulik: kolm kuud kestnud ravi on hoidnud haiguse kontrolli all, suuremad kolded püsivad stabiilsetena ja üks väiksem kolle on poole sentimeetri võrra vähenenud. Olen ennast tundnud taas elujõulise ja produktiivsena nii oma õpilaste kui pere keskel,» ütleb Janne. Ta lisab, et see kõik annab talle palju lootust ja võimaluse olla dirigendina saabuva noorte laulupeo protsessis, töötada õpetajana ning kallistada emana iga päev oma armsaid kullateri.

Janne on üks kolmest eestlasest ja esimeste seas terves Ida-Euroopas, kes tänu annetajatele endale seda ravimit lubada saab. Postitusest selgub, et ravim maksab ligi 50 000 eurot kuus ehk sisuliselt tuleb iga uue elupäeva eest välja käia 1700 eurot.

Et haigusloos säiliks saavutatud stabiilsus, tuleb Jannel raviga jätkata. «Ravimi hind on aga hirmutavalt kõrge, seega jääb üle vaid uskuda, loota ja armastada. Tänan igal õhtul oma mõtetes kõiki inimesi, kes on minu ravi toetanud ning sellega teinud imelise kingituse. Olge hoitud!» tänab naine kõiki, kes tema ravile kaasa on aidanud.

Tänavu maikuus kirjutasime, et nelja lapse emal, tuntud dirigendil ja muusikaõpetajal Janne Fridolinil (46) on diagnoositud haruldane silmamelanoom. Tema viimaseks lootuseks agressiivset haigust tagasi tõrjuda oli moodne immuunravim Tebentafusp.

Janne Fridolin on staažikas muusikaõpetaja ja koorijuht, kes pälvis tänavu presidendilt teenetemärgi. «Ma olen juba pisaraid valanud ja hakkan šokist vaikselt toibuma,» kirjeldas koorijuht oma esimesi emotsioone.

«See oli väga ootamatu, ma ei oleks osanud seda uneski ette näha. See oli tõesti suur šokk,» tunnistas naine. «Kui mulle antakse selline suur tunnustus, siis see tähendab, et muusikaharidust on märgatud. Ja see on minu jaoks kõige suurem rõõm!» avaldas Janne Elu24-le veebruaris antud intervjuus.