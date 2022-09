VIDEO ⟩ Tallinnas vurab ringi mehitamata kullersõiduk

DHL-ile esitatud päringu vastusest selgub, et tegemist on Cleveron Mobility arendatud ja maailma ühe suurima logistikateenuse pakkuja DHL Expressi värvides robotkulleriga Clevon 1, mis alustas testsõitudega Tallinna tänavatel tänavu juulis.

«Tegemist on innovatiivse pilootprojektiga, mille käigus testime uusi võimalusi klientide teenindamiseks, samal ajal vähendades negatiivset mõju keskkonnale,» täpsustas DHL Express Estonia AS tegevjuht Kristina Laaneots. Ta lisas, et hetkel võib liikluses näha üht mehitamata pakirobotit.