GALERII JA VIDEO ⟩ Nad on tagasi! HND äsja ilmunud singel «Soo» kütab kirgi

Peale seitsmeaastast pausi on HND taas koos ja tegusam kui kunagi varem! 9. septembril andis bänd välja verivärske singli ja video «Soo». See pole mingi sussisahistajatest vanameeste comeback, vaid tundub, et rokilavadelt eemal oldud ajaga on muusikud kogunud endasse plahvatusohtlikku energiat, mis nüüd kõigi silme ees valla pääseb. Vaata galeriist ja videost muusikavideo võtete eksklusiivseid kaadritaguseid!