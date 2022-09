ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Riigikogulased Kotka ja Repinski töötaks justkui Tallinna loomaaias, kus talitajaks on maksumaksja

Juriidiliselt on muidugi kõik korrektne, jälle. Kotka on sisse kirjutatud Väike-Maarjasse ning sihukestele saadikutele, kes Tallinnas ei ela, on elamise kinni maksmine ette nähtud. Iseenesest ei saa siin kellelegi midagi süüks panna, ainult et ausamad saadikud jäävad tänu Kotka halvamaitselisele tegevusele samuti sitta valgusesse. Üks järjekordne kesik suudab oma isikliku solgipange kallata peale päris paljudele.