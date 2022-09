FOTOD ⟩ Sisekujundushaldjas Merlin Miido saab hakkama millegi harukordsega

Keili ja Merlin lähevad appi Nelele, kes on äsja saanud korteriomanikuks. Tema südame võitis armas pesa Tallinnas Torupilli asumis, mis asub küll linna tuiksoonel, kuid mille ümbruses võib linnamüra sootuks unustada ja mõelda end maale vanaema juurde. Välja üürimisest saadud tulu loodab Nele kasutada oma kodu vannitoa remondiks.

Korter ise on aga teenimatult nukras seisus – kuna valgustust napib ja aken on väike, on seal nii pime, et pole isegi aru saada, mis värvi kodu seinad täpselt on.

Keili Sükijainen, Merlin Miido ja Nele. Foto: Kanal 2

Kinnisvaraekspert Julia Ferman näeb korteril võrreldes teiste omasugustega küll mitmeid plusse, kuid peab tõdema, et head ja kodust emotsiooni see kelleski ei tekita. Kinnisvaraäris on tehinguni jõudmises positiivsel tundel aga ülioluline roll, nii et ilma selleta on isegi heas asukohas kodu väärt märkimisväärselt vähem kui võiks. Esialgseks pakkumiseks saab korter 300 eurot kuus.

Merlini fantaasia läheb väikeses korteris kohe täistuuridel tööle. Nele on juba ammu Merlini stiili ja üldisemalt sisekujunduse fänn ning annab idee mõelda korteris mustvalge tonaalsusega stilistika peale. See on väljakutse, millest Merlin on juba ammu unistanud.

Sisekujundussaate «Kodud rahaks» teise osa kaadritagused. Merlin Miido ja Nele. Foto: Kanal 2

Nele avastab endas osava isetegija ning tegutseb nii kiiresti ja hoolsalt, et Merlin ei jõua talle hästi ülesandeid ette andagi, kui need juba tehtud on. Ta võtab ette isegi projekti, mille tulemus võtab Merlini täiesti tummaks ja paneb peaaegu nutmagi. Koos Nelega näitab Merlin ka, millist kunsti on võimalik luua vanaema vanast voodilinast ja kipsist.

Sisekujundussaate «Kodud rahaks» teise osa telgitagused. Merlin Miido ja Nele. Foto: Kanal 2