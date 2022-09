KES KUSTUTAB PROBLEEME VEEGA, KES JANUGA ⟩ Metsatöll lõi käed Eesti pruulikojaga

Metsatöll on võitnud oma eheda olemusega ameeriklaste südamed, sest 2016. aastal kolme mehe loodud USA pruulikoda Figurehead otsustas hakata tootma just nende nimega käsitööõlut. Tänaseks on pruulikoda välja tulnud kahe Metsatöllu-nimelise õllega, kuid nüüd tuuakse üks neist ka Eestis turule, et kostitada kodumaiseid õllesõpru eksklusiivse joogiga. «Maailma jõujooned on ennast viltu kiskunud, kes kustutab probleeme veega ja kes kustutab januga,» sõnab solist Markus Teeäär Elu24-le.