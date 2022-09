SÜDANTLIIGUTAV VIDEO ⟩ Uue Disney filmi treiler läheb mustanahalistele tüdrukutele väga hinge

Disney avaldas sel nädalavahetusel filmi «Väike merineitsi» kauaoodatud treileri. Väikest merineitsit kehastav 22-aastane Halle Bailey on tuntud muusikaduo Chloe x Halle ühe poolena ja saatest «Grown-ish», kus ta kehastab Sky tegelaskuju. Treileris saab näha tema esituses lugu «Part Of Your World», mille algselt laulis 1989. aasta animafilmi jaoks sisse Jodi Benson.

Sotsiaalmeedias levivad videod noorte mustanahaliste tüdrukute reaktsioonidest hetkel, kui nad saavad teada, et merineitsi Ariel on filmis mustanahaline naine. Klippides on näha, kuidas tüdrukute näod lähevad treilerit vaadates särama, kusjuures üks ütleb emale õhinal: «Ta on pruun nagu mina!»

Selle tulemusel kiitsid inimesed Disneyt ja filmi selle mitmekesise näitlejaskonna eest – eriti seetõttu, et nad valisid Arieli rolli mustanahalise naise. Samuti kinnitas see inimeste veendumust, et esindatus on oluline, et rohkem lapsi saaks üles kasvada, nähes ekraanil inimesi, kes näevad nende moodi välja.

Jagades TikToki videote kogumit, kirjutas Halle: «Inimesed on mulle selliseid reaktsioone saatnud terve nädalavahetuse ja ma olen tõesti hämmingus. Nende väikeste põnnide reaktsioonide nägemine teeb mind nii emotsionaalseks. See tähendab minu jaoks kogu maailma. Tänan teid kõiki teie vankumatu toetuse eest.»