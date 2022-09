KUIDAS SAADA SOOJA? ⟩ Tallinlanna külmast linnakorterist: tundub, et õues on soojem kui toas

«Armsad sõbrad! Kodus on väga külm. Istun, trükin postitust, aga näpud külmetavad. Tundub, et õues on soojem kui linnakorteris, tahan tagasi maale, seal on ahi,» kirjutab Alexis Facebookis.

«Kas kellelgi on soovitusi, kuidas sooja saada? Radikat pole, kuid aitab pudel kuuma veega külje all ja kaks koera. Ma olen igasuguseid asju läbi elanud. Kuid ammu pole nii külm olnud, isegi talvel. Kuidas saate hakkama?» küsib ta.

Relika avaldab, et tal on sama lugu ja ta käibki mitu tundi väljas jalutamas. «Ja kodus fliispleedi sees või siis koristades saab sooja.» Liia tõdeb samuti, et tõesti on külm. «Kuum tee ja kuum jalavann on minu sõbrad praegu,» ütleb ta.