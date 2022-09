Naine kannab alati tumedat kostüümi, prille ja musta värvi käekotti. Ta pikad pruunid juuksed on soengusse seatud, teatab theguardian.com.

Põhja-Korea meedia ei ole avaldanud, kes see naine on. Ta oli hiljuti Kimi kõrval võimsal välikontserdil ja tema käes olid Kimi dokumendid, kui riigijuht pidas kõnet, milles lubas, et Põhja-Korea ei loobu iialgi tuumarelvadest.