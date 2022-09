ARMAS KLÕPS ⟩ Kaja Kallas tähistab abikaasaga pulma-aastapäeva

Arvo Hallik on investeerimise ja finantsnõustamisega tegeleva Superia Corporate Finance'i partner. Selle valdkonnaga on ta seotud olnud 20 aastat.

Tähtpäeva puhul jagas Kallas Instagramis pulmapäeval tehtud pilti abikaasaga. «Meil Arvo Hallikuga on täna pulma-aastapäev. See on üks mu lemmikpilte Annika Metsla poolt tehtud seeriast,» jagas peaminister.