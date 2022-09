KIMBUFOPAA ⟩ Meghan Markle sattus lillede pärast täbarasse olukorda

See oli esimene kord pärast 2020. aasta märtsi, kui Sussexi hertsog ja hertsoginna astusid äsja Walesi printsi ja printsessi tiitli saanud Williami ja Kate'iga ühiselt avalikkuse ette. Üks kuninglik allikas ütles Page Sixile, et just William jagas kutset oma võõrandunud venna ja vennanaisega, lisades: «Me kõik oleme väga tänulikud – mõlemad pooled on kuninganna nimel kõik probleemid kõrvale jätnud.»