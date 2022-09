Johanna Randmann ootab fännide suvemälestustest videoid, loosi läheb kuum auhind

«Minu uus lugu «Suvi kestab veel» sai valmis juulis. Mind ajendas seda sammu ette võtma Võsu rannafestival, mil sain bändi Põhja-Tallinn liikmetega üheskoos publiku ette astuda. See kogemus oli mulle tegelikult paras äratus! Bändi liige Jaanus Saks teatas mulle päeval kell 12.00, et õhtul pean asendama haigeks jäänud Maia Vahtramäed. Õppisin 16 lugu viie tunni jooksul,» rääkis Johanna Randmann raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Viimaste aastate jooksul olen olnud Põhja-Tallinna fänn. Bändi tuntuimad laulud on paljudele teada ja pole need ka minust mööda läinud. Olen lugusid omaette kaasa laulnud, seetõttu oli õppimine veidi lihtsam. Kuid see, mida ma laval tegin, erines muidugi tublisti minu argipäevast,» märkis lauljanna.