Liis Lemsalu avaldas oma lemmiku Eesti naisartisti

«Mulle on Norras elamisest ajast saadik väga meeldinud Ines,» vastas Liis Lemsalu küsimusele, kes teda muusikamaastikul inspireerib ja keda ta imetleb.

«Ma olin siis umbes kümneaastane ja vot ma ei teagi, miks... Võib-olla veel eriti sellepärast, et ta on ise ka paljudele enda lugudele sõnad teinud. Ta on inimesena ka väga armas,» lisas ta. «Tal on huvitav luulelisem, metafoorilisem lähenemine lugude kirjutamisel. Alati, kui tal tuleb lugu välja, siis ma loen ja analüüsin. Ma väga hindan seda.»

Rääkides naiste ja meeste võrdsusest muusikas, tõdes Liis, et on omajagu ebavõrdsust tajunud. «Läbi oma mänedžeri ma olen kuulnud, et seda kontserti me ei saanud, sest taheti meest.» Muusik seda aga hinge võtnud ei ole. «Ma ei lähtuks seal, et naine versus mees, pigem, et kliendil oli konkreetne soov. Aga jah, selliseid lauseid on ette tulnud,» tunnistas ta.

«Mulle tundub, et mind on vähemalt kaitstud – et see info ei ole minuni jõudnud ja minu ego ei ole saanud haiget,» lisas Liis, viidates sellele, et enamik suhtlusest käib mänedžeri kaudu.