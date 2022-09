Eesti Laulu veerandfinaale ei tule! Tomi Rahula: selleks peaks rohkem ressursse olema

Raadio 2 eetris käis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula, kes rääkis, et täna keskpäevast saab konkursile esitada lugusid. «Täna on see kuupäev, kus ootame laule,» ütleb Tomi.

Palju loo esitamine ka maksab? «Osalustasusid me ei tõstnud, need on samad nagu eelmine aasta.» Konkursil osalemise tasu on esialgu 50 eurot eestikeelse loo eest ning 100 eurot võõrkeelse laulu eest. Tasub laulud esitada pigem varem, sest hiljem osalustasud kahekordistuvad ja on vastavalt 100 ja 200 eurot.