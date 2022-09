PIDURDAMATU ⟩ Tingimisi vangi mõistetud lasteahistaja Koit Simson tõmbas Rakvere vanaproual naha üle kõrvade

«Oleksin pidanud juba siis taipama, et mingi usaldamatus on õhus,» ütleb Elu24-le vannitoa remondiga petta saanud Rakvere proua Reet, kes avastas, et lisaks oskamatule töömehele oli teenusepakkuja puhul tegemist tingimisi vangi mõistetud lasteahistajaga.