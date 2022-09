112 KUULEB ⟩ Kiusavad naabrid ja magamiskotti kinni jäänud vanake – täiskuuaeg toob häirekeskusele kummalisi kõnesid

Päästekorraldajatest on puudus

Häirekeskuse esindaja tunnistab, et päästekorraldajate ametikohal valitseb suur põud. «Meil on raske leida inimesi, kes tahaksid õppida päästekorraldajaks – stipendium on väike, 260 eurot kuus, ja õpe kestab kümme kuud. Tulevikus saadav töötasu (ca 1300 eurot bruto) pole motiveeriv,» räägib Blank. Praegu on 25 protsenti päästekorraldaja töökohtadest täitmata ning olemasolevad töötajad teevad palju ületunde.

Häirekeskuse Ida keskuse juht Mari-Liis Sepp räägib, et päästekorraldaja õppes on mahult kõige suurem meditsiinialane osa. «Päästekorraldaja on esimene lüli abiandja ahelas,» ütleb Sepp. Päästekorraldaja tööst rääkides toob ta välja, et vahetused on 12-tunnised ning töötada tuleb ka öösel, kuid töötajatele proovitakse graafiku tegemisel võimalikult palju vastu tulla. «Inimene saab ise öelda kellaaja, mil ta eelistaks töötada. See 12 tundi võib olla kell 12–00 või kell 14–2. Graafiku tegemisel proovime arvestada eelistustega, aga seda nii, et graafikud oleks mehitatud ka vastavalt kõnekoormustele, mida oskame planeerida ja mida on võimalik ette näha.»

Päästekorraldaja tööks on vajalik, et inimesel oleks paks nahk. «Vanuse ja soo osas kriteeriume ei ole. Peamine on, et oskad kiirelt orienteeruda selles, mis sulle räägitakse ja et oled empaatiline. Tugevat nahka on vaja, et mitte isiklikult võtta. Palju kõnesid on seotud lastega, koduvägivalla juhtumitega. Neid asju ei tohi hinge võtta endale,» räägib Sepp.