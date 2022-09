FOTOD ⟩ Eesti merineitsi Merle Liivand sai lühifilmi eest globaalse kaaluga preemia

«Uskumatu, aga ma võitsin oma pisikese lühifilmiga «Mermaid on the Mission» («Merineitsi missioonil») esimese Hollywoodi auhinna,» rõõmustab Eestist pärit ujuja Merle Liivand järjekordse saavutuse üle. Ta täpsustab Elu24-le, et võitis globaalse suunamudija tiitli oma tänuväärse panuse eest nii ookeanide, planeedi kui ka sotsiaalse kogukonna eest seismisesse.