SODIAAGISOSINAD ⟩ Tugevad soovid ja igatsused võivad viia sel nädalal eksiteele

Soovitused nädalaks

Ole aktiivne ja ära hoia tuld vaka all. Tööta koos saatusega. Näita, mida suudad, ära varja nõrku külgi - see on sauade kuue suurim õpitund. Ära karda, et su nõrkusi sinu vastu ära kasutatakse. Ka neis peitub omalaadne tugevus.