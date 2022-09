Tallinna linnavalitsuse ametniku kütkestav eraelu on lugejale pinnuks silmas

Anonüümset kodanikku riivab see, et Tallinna linnavalitsuse ametnik tegeleb burleskiga.

«Õhtul keerutame paljast taguotsa ja rindu iharate silmapaaride ees, päeval teeme lasteetendusi ja otsuseid linna kultuurielu küsimustes.» Just sellise teravmeelse ütlemisega pöördus Elu24 toimetuse poole anonüümne kodanik, keda riivas tõsiasi, et Tallinna linnavalitsuse ametnik tegeleb töö kõrvalt burleskiga. Naine ise ei näe selles midagi sobimatut. Ta kinnitas Elu24-le, et hoiab töö- ja eraelu lahus, ja pakkus, et kirja võis saata tema rahulolematu eksmees.