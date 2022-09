PÄRANDUSE JAGAMINE ⟩ Mis saab edasi kuninganna juveelidest, riietest, kinnisvarast, koertest ja luikedest?

Pikima valitsemisajaga monarh armastas väga koeri ja kauneid kostüüme. Kuninganna vara hulka kuulus ka palju juveele. Mis saab kõikidest kuninganna asjadest nüüd? Kellele need päranduvad? Kuninganna matused on 19. septembril, kuid tema vara jagamisega on juba algust tehtud, vahendab Irish Mirror.