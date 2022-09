KÕLAKAD ⟩ Leonardo DiCaprio heitis võrgu kaugemale ja püüdis kinni 27-aastase silmarõõmu

Tundub, et Hollywoodi staar Leonardo DiCaprio on viimaks valmis oma harjumusi muutma. Kuigi siiani on ta suhtes olnud vaid 25-aastaste ja nooremate neidudega, siis nüüd on ta nimelt silma peale pannud 27-aastasele supermodellile Gigi Hadidile !

Mitmed allikad kinnitasid meediaväljaandele People, et DiCaprio ja Hadid on New Yorgis koos aega veetnud. «Nad on üksteisega tutvust tegemas,» väitis üks allikas, kes lisas, et päris suhtes nad veel ei ole.