Otsustusvõimetu: Kylie Jenneri 7-kuusel pojal pole ikka veel nime

Kylie Jenner ei ole siiani oma seitsmekuuse poja nime avalikustanud. Õigemini ei ole tõsielustaar avalikustanud poja uut nime, sest esialgsest otsustati loobuda. Põhjuseks võib olla see, et Kylie ei ole suutnud oma kallima Travis Scottiga (31) siiani uut nime välja mõelda, vahendab Page Six .

Tõsielustaar oli neljapäeva õhtul jutusaates «The Late Late Show» ja avaldas, et ta ei ole ametlikult oma poja nime muutnud. Teisisõnu on seitsmekuune poeg ametlikult veel Wolf. «Tema nimi on ikkagi Wolf, passis on kirjas Wolf, aga see ei jää tema nimeks. Me lihtsalt ootame ja see veel haudub. Me ei kutsu teda Wolfiks,» tunnistas Kylie.