VIDEOINTERVJUU ⟩ Londonis elav Eesti tüdruk: mõtlesin, et see ei ole tõsi

Londonis elav kooliõpilane Birgit ütles Elu24-le antud intervjuus, et uudis kuninganna Elizabeth II surmast tuli talle šokina. «Ma ei uskunud seda alguses, ma mõtlesin, et see ei ole tõsi. Päev enne veel oli uudis, et ta on haige, aga ma ei uskunud, et ta ära sureb,» jutustab neiu.