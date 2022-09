NÄDALAPROGNOOS ⟩ Fookus tuleb tagasi isiklikule elule: nädalalõpp äratab kirgi, kuid kerge on luua illusioone

Laupäeval viibib veel Chiron kvinkunksis Veenusega - see südamehaav, see südamehaav. Mingi suhetega seotud olukord justkui ei toimi ja võib põhjustada valu. See on aspekti üks pool.

Ent selle seisuga kaasneb ka soov oma suhteid ja südant tervendada. On hea aeg hakata uurima ja küsima, mida sa tegelikult ise vajad ja soovid. Vaadatagi oma haavade sisse ja leida üles, et mis on see, mis sind aitaks ja mis sind täidaks. Millised on sinu eelistused? Kui suunad tähelepanu sellelt, mis ei toimi, sellele, mida sa ise soovid ja vajad, siis muudad mängu ning tuled ise oma keskmesse tagasi. Võid avastada, et su eelistused on muutunud.

Laupäeval-pühapäeval viibime ka Chironi-Marsi sekstiili mõjuväljas, mis aitab tuua tervendust probleemidele, mis on seotud füüsilise energia, motivatsiooni ja seksuaalsusega. Siin on seksuaalse tervenemise potentsiaal ning on võimalik ületada barjääre oma intiimelus.

Aga mitte ainult - see seis annab ka innustust iseennast rohkem käsile võtta, rohkem liikuda ja tegutseda. Nüüd võivad tulla selgelt esile need murekohad seoses füüsilise kehaga, mis vajavad rohkem tähelepanu. Kindlasti tuleks pöörata tähelepanu ka väikestele valudele ja ebamugavustele kehas, sest need tahavad millestki märku anda. Mida rohkem nendel päevadel oma keha tähele panna, seda rohkem sellest seisust kasu lõigata annab.

Pühapäevaõhtul on juba tunda eesolevat Päikese trigooni Pluutoga ja Merkuuri opositsiooni Jupiteriga, mis lähevad täpseks esmaspäeval. See on jõustav energia, mis võimaldab tunnetada oma väge ning leida mistahes olukorrale positiivne perspektiiv. Sellega võivad kaasneda kiitused, komplimendid ning teatav läbimurde tunne. Pluuto garanteerib, et jalad maast päris lahti ei läheks, kuna see planeet on alati kontaktis mistahes olukorra tuumaga. Uus nädal algab võimekalt ja tugevalt!