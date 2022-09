PALJASTAV APSAKAS ⟩ Kostüüm vedas USA asepresidendi kasutütart moelaval alt

Alles augustis moeajakirjas Harper's Bazaar ikooniks tituleeritud Ella Emhoff on USA asepresidendi Kamala Harrise kasutütar. Neiu on modell, artist ja moedisainer.

Mais 23-aastaseks saanud Ella on ka üks modellidest, kes New Yorgi moenädalast osa võtab. Kuid laupäeval Prabal Gurungi moesõu ajal juhtus Ellal moelaval väike apsakas, kui tal seljas olnud kostüüm paljastas ühe tema rinna.

Ella isa on USA asepresidendi Kamala Harrise abikaasa Doug Emhoff (abielupaar koos Ellaga alumisel pildil), vahendab New York Post. Emhoffil on esimesest abielust lisaks Ellale ka poeg Cole.