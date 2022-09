KAS OLED VALMIS? ⟩ «Ma näen su häält» stardib uue hooajaga

Kevadhooajal Kanal 2 eetrisse jõudev «Ma näen su häält» («I Can See Your Voice») on parasjagu maailma kuumim telesõu, kus selguvad hämmastavad inimestetundjad, suurepärased ümberkehastujad ning imelise lauluoskusega rabavad uued staarid. Saadet on edukalt toodetud juba nii Suurbritannias, USAs kui ka näiteks Soomes.