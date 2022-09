Puhja surmaavarii süüdlane on siiani jooksus. Hukkunu ema: pidutseb igal pool ja vanemad varjavad teda

«See oli õudne, see oli ikka väga jube, näha oma last kirstus,» avaldas pisarais Merike, kes kaotas kaks aastat tagasi rängas autoõnnetuses oma noorima poja. Avariis süüdi mõistetud Keith Pallon on aga tänaseni vabaduses ning «Kuuuurija» uuris, miks on surmaga lõppenud avarii asjaolud siiani segased ja selle põhjustaja ikka vabaduses.