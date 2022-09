FOTOD ⟩ Saame tuttavaks! Just nemad ongi uue kuuma tõsielusaate «Villa» kaunitarid

Juba 3. oktoobril näeb ilmavalgust Andrei Zevakini ja Robin Valtingu tõsielusari «Villa», mille esimesed osalejad, kes võistlevad 30 000 euro nimel, on selgunud. «Villasse» valiti osalejad 2000 soovija seast ja siin on õnnelikud kaunitarid, kes Türgi villasse jõudsid!

25-aastane Kaisa on imekaunis ja mõõdukalt tagasihoidlik Tallinna neiu, kes igapäevaselt töötab turundajana, ent iga vaba hetke pühendab enda YouTube'i kanalile sisu loomisele. Sealt võib ta nii mõnelegi juba tuttav olla. Tema kireks on teemad, mis on seotud moe, ilu ja kõige kauniga. Kaisa sõnul läks ta «Villasse» otsima nii kaaslast ja sõpru kui ka võitu.

Kaisa. Foto: Rauno Liivand

23-aastane Katriin on samuti Tallinnast pärit ning töötab eratreenerina. Regulaarne trenn ja õige toitumine on ta elu lahutamatud osad. Katriini naeratus on nakkav ega jää kindlasti märkamatuks mitte ühelegi vaatajale. Ta on väga võistlushimuline ja läks enda sõnul saatesse eeskätt võidusumma järele.

Katriin. Foto: Rauno Liivand

Liis on 23-aastane energiast pulbitsev Lõuna-Eesti tüdruk, kes kolis hiljuti Tallinna, et panna ennast proovile suurlinna melus. Tal ei ole ole väga palju sõbrannasid ja ta eelistab pigem noormeeste seltskonda. Poisi südame võitmiseks piisab kaunil neiul vaid korra enda helesiniste silmade pilgutamisest.

Liis Foto: Rauno Liivand

Armeenia juurtega 21-aastase Diana temperamenti on tunda ka läbi teleekraani. Tema jaoks on võidusumma kõrval olulisemad suhted, mida «Villast» leida võib. Ta peab enda nõrgaks küljeks seda, et armub vahel liiga kiiresti.

Diana. Foto: Rauno Liivand

Annabel on Tallinnas elav 22-aastane neiu, kelle lemmikteema on kõik seksuaalsusega seonduv. Ta jagab sel teemal ka teistele naistele näpunäiteid. Annabel ei häbene midagi ega kedagi ja läks «Villasse» eelkõige selleks, et kogeda enda elu suurimat seiklust ja pidada Vahemere ääres maha üks meeldejääv kolmenädalane pidu.

Annabel Foto: Rauno Liivand