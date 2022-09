VIDEO ⟩ Charles III sai tähtsate dokumentide allkirjastamisel sulepea karbi peale pahaseks

Video kommentaarides leiavad mõned, et öelda, et kuningas sai pahaseks, on ilmselgelt liialdus. «See näoilme väljendab lihtsalt kuninga arusaamatust selles osas, et miks peavad väiksel laual olema ebavajalikud asjad kui kõik, mida ta vajab, on sulepea,» kommenteerib Kim. Jim arvab samuti, et oma näoilmega palus kuningas vaid liigsed esemed laualt eemaldada, et tal oleks ruumi tööd teha. Sian ütleb, et sellise suurusega laud oleks paras snäkkide jaoks ega mõista, miks valiti tähtsaks toiminguks nii väike laud. Mõned kommenteerijad arvavad, et kuningale tehakse sellega liiga, et tema näoilmele raskel leinaajal tähelepanu pööratakse. Teised aga peavad seda lihtsalt lõbusaks vahejuhtumiks.