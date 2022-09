GALERII ⟩ 5MIINUST ja Smilers andsid Telliskivis erakordse kontserdi

Kes mäletab veel 5MIINUSE 5. aastapäeva kontserti Telliskivi Kvartalis, teab, et see oli kontsert, millest siiani räägitakse. Nüüd on nad tagasi ja võimsamalt kui kunagi varem, sest lava jagatakse Eesti armastatuima rokkbändi Smilersiga. Ja mitte lihtsalt ei olda koos laval ja ei tule esitusele «Loodus ja hobused», vaid tänaseks õhtuks loodi spetsiaalselt ühiskava, kus saab kuulda mõlema artisti loomingut uues kuues.