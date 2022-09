10. septembril kell 12:58 saabus täiskuu Kalade sodiaagimärgi 18. kraadis ning on seekord seotud nii suurte lõppude, kui neile järgnevate algustega. Kalade tähemärk on sodiaagiringis kõige viimane märk, mistõttu see viitab pikkade protsesside lõpule jõudmisele, ringi täitumisele. See on seotud ka elule alistumisega, mil kõike tuleb aktsepteerida nii, nagu see on.