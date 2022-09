VIDEOINTERVJUUD ⟩ Selgusid «Armastuse maleva» uue hooaja esimesed kaks nägusat noormeest!

24-aastane Kermo on tudengilinnast Tartust pärit noormees. Viimased paar aastat on ta Eestist eemal olnud, sest elas ja töötas Saksamaal, kuid nüüd on ta taas Tartus paikseks jäänud. «Tegelen erinevate restaureerimis- ja puidutöödega. Vabal ajal õpin kitarri ja huvi pakub ka mototehnika,» räägib Kermo.

26-aastane Gabriel on pärit väikesest Võrumaa linnast Antslast. Tööalaselt on ta pikalt tegelenud müügiga ning seetõttu peab end ka heaks suhtlejaks. «Vahel võin olla liiga otsekohene ja sellega inimeste tundeid riivata,» tunnistab Gabriel. Noormehe suurimaks kireks on autosport, millega ta on seotud olnud juba 16 aastat. Lisaks naudib ta head huumorit ja seltskonda.