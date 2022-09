FOTO ⟩ Väidetavalt parkimiseeskirju rikkunud Ühisteenuste autojuhile tehti ninanips

«Seal parkimistsoonis on vaja kell panna, ja kui ei pane, on 30 eurot trahv,» selgitas tallinlane Kadakal, Pöörise tänaval kehtivaid parkimisreegleid. «Ta tuli rikkujaid trahvima, aga rikub ise eeskirju,» tõreles ta.

Kuigi üks nentis kommentaariumis, et tegu on kohaliku elanikuga, läks kõnealuste fotode all tõsiseks aruteluks. «Nad leiutavad parkimisreegleid, aga ise sülitavad nende peale,» nentis üks kommentaariumis. Nii mõnedki kirjutasid, et peaks hakkama AS Ühisteenuste autosid omaalgatuslikult trahvima. «Ega midagi, tuleb ise neid trahvima hakata,» jõudis üks kirjutada, kui esialgse postituse autor saatis mõned hetkel hiljem klõpsatud foto.