MEELEOLUKAS GALERII ⟩ Kodumaise krimisarja esilinastus meelitas kohale staaride koorekihi

Viaplay originaalsarja keskmes on tuntud ärimees ja endine maadlustäht Otto Müller, kes leitakse tema 65. sünnipäeval oma kodus mõrvatuna. Detektiivid küsitlevad kordamööda kaheksat pereliiget ning järk-järgult tulevad päevavalgele tumedad tõed eduka ja võimsa mehe kohta. Igaühel on Otto Mülleri kohta oma lugu rääkida – ja igaühel on motiiv.