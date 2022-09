Baleriin Age Oks meenutab kuningannat: ta koputas oma kontsakesega vastu maad

Baleriin Age Oks oli pikalt Inglise rahvusballeti esisolist ja kohtus kuningannaga mitmeid kordi. Uudise kuninganna surmast võttis Oks vastu kurbusega. «Loomulikult on see uudis väga šokeeriv ja kurb. Millegipärast lootsin, et ta veab välja seekord, aga läks nii,» ütles Age Oks ETV saates «Ringvaade».

«Mäletan ühte galat, kui ta tuli lavale pärast etendust ja oli kursis sellega, et lava on jäik, sest tantsijad olid rääkinud kusagil, et see lava on jäik. Siis ta küsis selle kohta ja koputas oma kontsakesega vastu maad. See oli nii ootamatu, et ta tundis huvi ja võttis sellise isikliku pöördumise,» rääkis Oks.