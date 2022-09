8. septembril 2022 lahkus kuninganna Elizabeth II maiselt tasandilt. Kokkulangevused taevaseisudega aga näitavad, et aeg oli õige ning ajastu lõpp tõepoolest käes.

Kuninganna Elizabeth II surm tähistab ühe ajastu lõppu Suurbritannia ajaloos ja ka kuninglikus peres. Niivõrd suure kaaluga sündmused on taevaseisudes alati märgitud ning nende ajastus resoneerub planetaarsete protsesside ja liikumistega. Millised märgid viitasid, et suur pööre on ees?