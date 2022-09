PAPARATSO ⟩ Sokkide väel lennujaama tormanud supermodelli käitumine tekitab küsimusi

See on viimase nädala jooksul juba teine kord, kui Cara oma fännid muretsema paneb. Möödunud nädalal kirjutati kõmumeedias, et supermodell tundus autoroolis hajevil, suitsetas ja tarbis mingit vedelikulaadset ainet, vahendab Mirror.

Allika sõnul oli Cara veider olek põhjustatud sellest, et ta oli tulnud just tagasi kunstifestivalilt Burning Man. «Ta oli veetnud päevi kõrbes, ei söönud palju ja nägi sellepärast veidi väsinud välja, ta ei olnud end veel korda teinud.»

Suure pidutsejahingega Cara on varem avaldanud, et vaatamata rahale on tema elus olnud probleeme. 2020. aastal hoiatas supermodell, et raha ei pruugi siiski õnne tagada. «Raha pole kõik. Ühel hetkel jõuad punkti, kui mõtled, oh, kus ma olen alles raha teeninud, aga olen ikka nii õnnetu ning üksik.»