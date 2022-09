ENNE JA NÜÜD ⟩ «Nanny» staari mäletad? Telesarjast tuntud näitlejanna ei ole aastatega üldse muutunud

Sel nädalavahetusel saab Duo 6 vahendusel nautida armastatud telesarja «Nanny» esimesi osi. Pühapäeval hommikul on võimalik sarja nautida kella 6.05 kuni 11.40. Kuna sari oli esmalt eetris mitukümmend aastat tagasi, siis pole üllatav, et peategelast kehastava Fran Drescheri elus on selle ajaga nii mõndagi juhtunud.