NAISED NAISTELE ⟩ «See on ju pigem tagasikäik, kui me ei saa naistena mehi usaldada.» Bolti uuendus tekitab tulist arutelu

«Okei, Bolt. Props for that subcategory (tunnustan selle alakategooria eest – toim). Naistel öösel turvalisem sõita vähemalt,» kirjutab Twitteris üks Bolti taksoteenuse kasutaja, kes uuendust märkas. Juurde on lisatud kuvatõmmis Bolti rakendusest taksoteenuse valikutest, kus muu hulgas on võimalus valida näiteks lapsetooliga auto või elektriauto, aga ka variant «Women for women» ehk «Naised naistele». See tähendab, et naisklient saab valida enda sõidutajaks naistaksojuhi.