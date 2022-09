FOTOD JA VIDEO ⟩ Rolls Royce, omanimeline kaater ja luksuslik kinnisvara. Roald Johannson heidab pilgu Liis Lassi elule Singapuris

Aasia superrikaste paradiisis kehtivad ranged reeglid – keelatud on muuhulgas nätsu närimine, e-sigareti tõmbamine, ja üllatus-üllatus, isegi lifti pissimine. Kõigest hoolimata on pindalalt Hiiumaa-suuruses metropolis saanud ühest Eesti glamuursemast naisest globaalne kinnisvarahai, kes seilab mööda mereteid omanimelise luksusjahiga ning omab 400 000 eurot maksvat Rolls Royce Ghosti. Liis on paigutanud oma raha Malaisia Forest City arendusse ning tema kinnisvaraportfellis on esindatud iga kontinent peale Aafrika.